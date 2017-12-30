Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

2017-12-30 13:43 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Кремля, в своем обращении В. Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнерских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами», - говорится в сообщении Кремля.

A.M.

