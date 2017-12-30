Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

2017-12-30 13:43 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".

Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.