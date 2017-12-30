10 значимых событий во внешней политике Кыргызстана в 2017 году

2017-12-30 13:58 | www.trend.az | 6

По мнению Министерства иностранных дел, в 2017 году произошли 10 наиболее значимых событий во внешней политике Кыргызстана. В этой связи внешнеполитическое ведомство составило свой рейтинг, сообщает Kabar.

На первом месте по мнению сотрудников МИД, это позитивная оценка мировым сообществом президентских выборов в Кыргызстане 15 октября 2017 года.

Далее – Достижения в сфере делимитации кыргызско-узбекской государственной границы и установление стратегического партнерства между Бишкеком и астаной.

На третьем месте укрепление отношений стратегического партнёрства с Россией.

Затем поступательное развитие и расширение связей с Китаем с учетом уровня стратегического партнерства.

Председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в 2017 году, занимает пятое место.