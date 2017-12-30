Путин поздравил президента Азербайджана

2017-12-30 14:11 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Нового года.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в пресс-службе Кремля, в письме В.Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнёрских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идёт в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами.