Названы детали второго этапа процесса переселения на «Советской»

2017-12-30 14:34 | www.oxu.az | 5

В соответствии с Генеральным планом города Баку по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева с начала 2014 года на участке площадью более 26 га. на территории «Советской» Ясамальского района до сегодняшнего дня с согласия жильцов были снесены примерно 4300 непригодных для использования жилых объектов.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал первый заместитель главы Исполнительной власти Ясамальского района, председатель Комиссии по переселению Самед Исламов.

С.Исламов отметил, что на этой территории создана новая дорожно-транспортная инфраструктура, в соответствии с планом начаты работы по благоустройству:

«9 августа текущего года президент Ильхам Алиев в очередной раз принял участие в церемонии открытия дорожно-транспортной инфраструктуры на «Советской». Глава государства ознакомился с проведенной работой. Определив направления предстоящей работы, дал в связи с этим соответствующие поручения и рекомендации. В целях выполнения поручения президента страны за прошедший период на территории, подлежащей переселению, нами были завершены измерительные и инвентаризационные работы. В результате этих работ было установлено наличие между улицами Набата Ашурбекова (бывшего Мустафы Субхи), Сулеймана Нагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева 1130, между проспектом Наримана Нариманова и улицами Исмаила Гутгашынлы, Башира Сафароглу и Мирзаги Алиева – 880, в общем 2010 жилых и нежилых объектов».

Председатель Комиссии по переселению Самед Исламов сказал, что площадь следующего подлежащего переселению участка составляет 14,7 га.:

«В настоящее время мы ведем документационную работу в связи с определением соответствующих организаций по сносу и оцениванию. В первом месяце нового года будет дан старт очередному этапу процесса переселения. Уверен, что поручение главы государства в связи с улучшением жилищно-бытовых условий населения страны будет успешно выполнено в Ясамальском районе».

A.M.

