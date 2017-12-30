Между Арменией и Грузией разразился церковный скандал

2017-12-30 14:48 | www.trend.az | 6

Армянское духовенство подает в суд на правительство Грузии в связи с передачей одной из церквей, расположенных в центре Тбилиси, патриархии Грузии.

Армянские духовники также заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ, если не выиграют процесс в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

Представители армянской стороны утверждают, что данная церковь, построенная в 80-х годах 19 века, была передана под патронаж грузинской православной церкви без изучения исторического наследия, которое якобы подтверждает ее армянскую принадлежность.