Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений с Казахстаном

2017-12-30 15:08 | www.trend.az | 8

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил новогоднее поздравление Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Поздравляя с Новым годом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, Президент Российской Федерации напомнил, что совсем недавно наши страны отмечали 25-летие установления дипломатических отношений, и этот знаменательный юбилей был отмечен новыми достижениями практически во всех областях российско-казахстанского сотрудничества. В.Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.