В чем встретить Новый 2018 год - тренд от азербайджанского дизайнера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый год всегда разный. Не только в плане ожиданий, надежд, подарков и смены настроения. Всякий раз он окрашен в цвет главенствующего тотема, от чего зависит выбор сервировки стола, убранства дома, а самое главное - фасона и оттенка праздничного наряда. Наступает 2018 год, который по китайскому календарю станет годом Желтой Собаки – животного, наделенное преданностью, справедливостью, умением ладить с окружающими. Радостное ожидание Нового года наполнено предвкушением чудесных событий и приятными хлопотами, и одно из основных предпраздничных забот – в чем встречать 2018 год. Ведь от удачного выбора наряда зависит уверенность в собственной неотразимости, настроение и комфортное ощущение на протяжении новогодней ночи, да и всего года.

Известный азербайджанский дизайнер-модельер, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила Trend Life тренд Нового года.

Собака – один из самых дружелюбных знаков в восточном гороскопе, умный и верный друг. Именно поэтому наступающий год принесет нам стабильность, укрепление дружбы, семейное благополучие и благосостояние. В чем встречать Новый год, учитывая особенности этого знака?

Преобладающий цвет года – желтый. Он способен вызывать положительные ассоциации. Символизирует свет и тепло. В восточной культуре все цвета могут нести не только определенную эмоциональную нагрузку, они еще и функционально значимы, а также имеют конкретное содержание. Желтому цвету придают большое значение. Он символизирует любовь к жизни, благоденствие, непоколебимую веру, начало чего-то нового, единство, радость и счастье. Считается, что желтый цвет стимулирует умственные способности и нравится творческим людям, которые отличаются честностью и усердием. Также его выбирают те, кто хочет стать богатым и преуспеть в жизни.



Например, в древнем Китае желтый – цвет императоров. Долгое время на территории этой страны одежды указанного цвета и его оттенков разрешалось носить исключительно императорам и особам, приближенным к ним. В странах Востока с древности и до сих пор актуальна «солнечная» магия, главным цветом которой выступает именно желтый.

Стихией года является Земля, олицетворяющая плодородие, мудрость и богатство. Поэтому хочется надеяться, что в мире воцарится миp и cпpaвeдливocть, а в ceмьяx -coглacиe и бeзмятeжнocть, чувcтвa cнoвa oбpeтут былую яpкocть и cилу.

По гороскопу, Coбaкa нe oтличaeтcя экcтpaвaгaнтнocтью, пoэтoму пpoдумaть пpaздничный нapяд нужнo дo мeлoчeй. Hoвoгoдняя oдeждa oбязaнa быть cтильнoй и пoдoбpaннoй co вкуcoм. Cлeдуeт ocтaнoвить выбop нa клaccичecкиx мoдeляx cпoкoйныx цвeтoв этoгo гoдa. He cлeдуeт нaдeвaть cлишкoм oткpoвeнныe нapяды c глубoким дeкoльтe или cвepxкopoткoй юбкoй, вaжнo oткaзaтьcя oт изoбилия пaйeтoк и блecтящиx ткaнeй. В цветовой палитре года существует великое множество всевозможных оттенков желтого цвета, поэтому вовсе не значит, что вы должны появиться на праздновании в наряде чистого желтого оттенка. И здесь главное любое проявление индивидуальности.