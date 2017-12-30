В Тегеране началась акция протеста

2017-12-30 15:13 | www.apa.az | 7

Начавшиеся 29 декабря в Иране акции протеста в связи с социально-экономическими проблемами продолжаются.

Как сообщает АПА со ссылкой на «mideast.liveuamap.com», сегодня к протестующим городам присоединился и Тегеран. На площади Революции города началась акция протеста. На место прибыли силы безопасности. Затем акция охватила и Тегеранский Университет. Сообщается, что толпа протестующих готовится собраться на площади Валиаср.

Пресс-секретарь Верховного национального совета безопасности Ирана Негави признался, что в стране имеются экономические проблемы: «Мы должны решить проблемы, но не позволим, чтобы враги воспользовались этим».

Министр внутренних дел Рахман Фазиль же заявил, что в соцсетях людей призывают к протестам, что является незаконным. Он призвал людей не присоединяться к акциям.

Сообщается, что в Кирманшахе, где 29 декабря прошла массовая акция, толпа начала собираться и сегодня. В горде Шехри-Корд же силы безопасности разогнали протестующих.

Отметим, 28 декабря в иранских городах Мешхед, Кирманшах, Хамадан, Кум, Исфахан, Решт и других были проведены акции протеста. Причиной акций стал рост цен, но на митингах звучали и политические лозунги. Был выражен протест внутренней политике президента Хасана Рухани, а также политике Ирана на Ближнем Востоке. В Мешхеде толпа кричала «Ни Газа, ни Ливан, моя жизнь – Иран». В этом городе задержаны были 52 человека.