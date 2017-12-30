В Саудовской Аравии освободили двух задержанных по делу о коррупции принцев

2017-12-30 15:12 | www.oxu.az | 6

Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The National.

На прошлой неделе саудовские СМИ сообщили об освобождении 23 из более чем 200 человек, задержанных по этому делу. Все освобождённые заключили сделку с правосудием.

Освобождённые сыновья покойного короля – это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла. По информации СМИ, единственным принцем в заточении остаётся Турки бен Абдалла. Ещё один из братьев – принц Митаб бен Абдалла – был отпущен на свободу в ноябре после трёх недель следствия.

A.M.

