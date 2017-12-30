Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

2017-12-30 15:28 | www.trend.az | 7

Уголовный суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщается на портале издания "Аль-Ахрам", передает РИА Новости.

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал Мурси выплатить 1 миллион египетских фунтов (56 тысяч долларов США) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс стартовал в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. Мурси инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.