В Азербайджане есть необходимость в создании независимой структуры по инвентаризации и оценке недвижимости - эксперт

2017-12-30 15:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть необходимость в создании независимой структуры, отвечающей за инвентаризацию и оценку недвижимости, считает эксперт в сфере недвижимости Рашид Гейдаров.

"В последние годы в Азербайджане проводилась весьма успешная политика для усовершенствования управления в сфере недвижимости. В продолжение данной политики в стране были утверждены Правила составления и ведения единого государственного кадастра недвижимости. Эти Правила создали возможность проведения технической инвентаризации всех видов недвижимости на территории Азербайджана для определения их количественных и качественных показателей и создания единого информационного банка электронного кадастра”, - сказал в интервью Trend в субботу эксперт в сфере недвижимости Рашид Гейдаров.

По его словам, в стране в настоящее время существует большая необходимость в подобном информационном банке.

Пользоваться им смогут различные государственные структуры, муниципалитеты, юридические и физические лица. При этом пользование таким информационным банком может быть как платным, так и бесплатным, считает Гейдаров.

По его мнению, учитывая то, что данный процесс имеет государственную важность и является достаточно рентабельным, целесообразнее было бы создать отдельную структуру с независимым балансом - “Центр технической инвентаризации и оценки”.