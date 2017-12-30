Сирия намерена стать крупным транзитером энергоресурсов из Азии в Европу

2017-12-30 15:48 | www.trend.az | 6

Дамаск намерен сделать Сирию связующим звеном между потребителями и поставщиками энергоресурсов в Азии и Европе, заявил в интервью РИА Новости министр нефти Сирии Али Ганим.

"Мы планируем максимально использовать стратегическое расположение Сирии, как страну на пути, связывающем страны Азии, добывающими нефть и газ, и странами Европы, потребляющими их. Так как страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как страны западной Европы нуждаются в импорте 85% газа… мы мотивируем соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию - это скажется положительно на обеспечение электроэнергией Сирии и на экономике страны в целом", - сказал Ганим.

Министр отметил, что возобновятся работы над приостановленными из-за войны проектами, связанными с транспортировкой нефти и газа. Одним из таких проектов является газовый поток, идущий из Ирана в Ирак затем в Сирию и дальше в Европу. Трубопровод будет способен перегонять 110 миллионов кубов газа в сутки.