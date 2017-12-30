2017-12-30 16:31 | www.apa.az | 5
АПА представила новый бот посредством платформы «Telegram».
Впредь пользователи «Telegram» с легкостью смогут подписаться на любую категорию и более оперативно получать ежедневные новости агентства посредством этой платформы.
С помощью нового бота вы также сможете ознакомиться с курсами валют.
Информацию вы можете получить в разделе помощи об использовании «Telegram Bot».
Чтобы воспользоваться «Telegram Bot», можно использовать этот линк:
http://t.me/apa news agency bot?cta=tgbot
Отметим, некоторое время назад АПА также представила услугу мессенджер.
Посредством бота мессенджера можно с легкостью подписаться на любую категорию и более оперативно получать ежедневные новости агентства.
В чат-боте посредством директивы приказов можно подписываться и отменять подписку на категорию. Дополнительно чат-бот представляет информацию о курсе валют.
Для использования чат-бот необходимо воспользоваться этим линком:
http://m.me/APA.Agency?ref=apacta