В Азербайджане снизилась смертность от туберкулеза

2017-12-30 16:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджане снизилась смертность от туберкулеза, сказала директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

Гадирова подчеркнула, что динамичное снижение достигнуто за последние три года в результате активного привлечения больных туберкулезом к лечению, проведения крупномасштабных профилактических мероприятий, полного обеспечения больных лекарственными препаратами.

«Если в 2010 году на каждые 100 000 человек приходились 53 случая заболевания, то сейчас эта цифра составляет 39. Количество первично выявленных случаев заболевания туберкулезом снизилось на 21 процент. В 2017 году также снизилась смертность от туберкулеза: в 2010 году показатель смертности на 100 000 населения составлял 7,9, в 2016 году - 4,6, а в 2017 году начальный показатель составлял 4,5. По сравнению с 2010 годом в два раза сократились случаи возникновения поздней и распространенной формы туберкулеза», - сказала директор НИИ.