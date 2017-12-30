Непальские власти запретили альпинистам одиночные подъемы на Эверест

2017-12-30 16:35 | www.trend.az | 6

Непальские власти, стремясь сократить число несчастных случаев, с нового сезона не будут давать разрешение на одиночные подъемы на Эверест и другие вершины Гималаев. К такой мере пришел накануне Нового года кабинет министров страны, для которой альпинизм является одним из самых ценных источников пополнения бюджета, передает ТАСС.

Местные власти ожидают зарубежных гостей, взносы которых приносят не менее 70% поступлений от непальской туристической индустрии. Суммарно затраты на получение виз, страховок, разрешений на подъем, прокладку маршрутов, доставку грузов для каждого участника команды из шести человек в 2017 году обходились в $13 тыс. Снаряжение, продовольствие, палатки, кислородные баллоны и прочая экипировка экспедиции, а также услуги шерп для каждого из участников - это еще примерно по $25 тыс. В целом, в командном восхождении общая стоимость расходов для каждого из членов группы составляет около $40 тыс., а одиночный штурм - как минимум $60 тыс.

Помимо запрета на одиночные штурмы, непальские власти приняли решение с весны 2018 года не допускать на высочайшие вершины слепых альпинистов и инвалидов с двумя ампутациями. Как ни парадоксально это звучит, такие прецеденты были. Новозеландец Марк Инглис, который потерял обе ноги после обморожения, стал первым, кто смог с такой инвалидностью достичь вершины пика Эвереста (8 848 м) в 2006 году. Слепой американец Эрик Вайенмайер в мае 2001 года также покорил Эверест, а позже он стал единственным незрячим человеком, который достиг высших пиков на всех семи континентах.