Арестовали экс-президента Египта

2017-12-30 16:40 | www.oxu.az | 6

Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, суд принял постановление о трехлетнем тюремном заключении экс-главы государства «по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта».

Как было доказано в ходе следствия, М. Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в Интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По данному делу проходило еще 18 сторонников Мурси по движению «Братья-мусульмане», которые получили аналогичное наказание.

A.M.

