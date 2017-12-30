Спикер МИД Ирана: «Надеемся, что конфликт между Азербайджаном и Арменией решиться в 2018 году»

2017-12-30 16:50 | www.apa.az | 6

«Поздравляю с Новым годом азербайджанский народ и читателей АПА. Можем сказать, что за прошедший год связи между Исламской Республикой Иран и соседним и дружественным Азербайджаном развивались высокими темпами. Были сделаны важные шаги в направлении еще большего укрепления хороших связей двух стран. Во многих сферах наши станы пришли к согласию и сотрудничают».

Об этом, подводя итоги года, тегеранскому бюро АПА заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми. Он сказал, что до сегодняшнего дня между президентами Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым состоялось 11 встреч: «Три из них состоялись в 2017 году. Азербайджан и Иран, будучи хорошими соседями, а также благодаря глубоким связям между народами двух стран, продемонстрировали очень примерную и последовательную позицию. Дружба двух народов и стран наряду с еще большим укреплением дружбы между народами Азербайджана и Ирана также сыграла влиятельную роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе. Эти связи, несомненно, значимы для всех стран региона и не направлены против какой-либо третьей страны».

На вопрос о возможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в 2018 году Б. Касеми ответил следующим образом: «Почему бы и нет. Надо не терять надежду на восстановление экономического развития, устойчивого мира, стабильности и безопасности в этом деликатном регионе Кавказа. Исламская Республика Иран с первых дней возникновения напряженности между двумя соседними странами Кавказа выражала обеспокоенность в связи с этим. Поэтому как самые серьезные и первые посредники между двумя соседними странами мы приложили и будем прилагать много усилий для обеспечения режима прекращения огня. Надеемся, что конфликт между Азербайджаном и Арменией решиться в 2018 году. Иран желает всем народам региона стабильности и развития, по возможности использует и будет использовать все средства для обеспечения стабильности и снижения напряженности».