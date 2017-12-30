Азербайджан и Таджикистан обсудили расширение экономических отношений

2017-12-30 17:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, сообщает в субботу министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, обсуждение прошло в рамках встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым.

В рамках встречи был отмечен потенциал развития отношений в различных сферах экономики, а также подчеркнута важность сотрудничества в сфере транзита, экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Таджикистан, организации экспортных миссий азербайджанских бизнесменов, а также участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане для расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде.