Самолет "Москва - Баку", сделавший экстренную посадку в Волгограде из-за повышения давления у пассажира, вылетел из Волгограда в Баку

2017-12-30 17:11 | www.trend.az | 7

Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в Волгограде из-за случившегося у пассажира гипертонического криза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта Волгограда Ярослава Зимина.

"В 12:44 мск самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва - Баку", совершил экстренную посадку в Волгограде. У одного из пассажиров случился гипертонический криз на фоне онкологического заболевания легких", - сказал Зимин.