Робот-курьер протестирован на улицах Италии – ФОТО

2017-12-30 17:27 | www.oxu.az | 6

Двухколесный дрон-курьер YAPE, разработанный итальянской компанией e-novia, прошел первые тесты на улицах Италии в начале декабря. Устройство готовятся представить на выставке CES в январе 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на New Atlas, YAPE использует GPS, видеокамеры и дальномерные лазеры для автономного передвижения по улицам города. Он также беспроводным способом подключается к датчикам, расставленным по всему городу, чтобы отслеживать различные параметры — в частности, работу светофоров и транспортный поток.

Пользователи смогут вызвать наземный дрон с помощью мобильного приложения. Когда устройство доберется до местонахождения заказчика, последний может поместить до 70 килограммов груза в специальный отсек (с крышкой) и затем вбить в программе необходимую точку назначения. Затем YAPE отправится в путь; он оснащен электромоторами и батарейным блоком, позволяющим проезжать до 80 км на одном заряде. В основном он движется по тротуарам и велосипедным дорожкам — со скоростью от 6 до 20 км/ч.

A.M.

