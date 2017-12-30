Туркменистан вносит достойный вклад в развитие сотрудничества в транспортной сфере на глобальном уровне

2017-12-30 17:46 | www.trend.az | 7

Интервью первого секретаря (консул) посольства Туркменистана в Азербайджане Батыра Реджепова АМИ Trend.

О транспортной политике Туркменистана

По словам Реджепова, развитие транспорта сегодня стало серьезным фактором геополитики, мощным интеграционным ресурсом, способным обеспечить большие экономические и политические преференции государствам и регионам, содействовать совместимости их стратегических интересов посредством соединения обширных пространств, производственных и ресурсных потенциалов.

«Для Туркменистана, имеющего выгодное географическое расположение, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры имеет особое значение. Исходя из этого, Туркменистан последовательно наращивает свой транспортный потенциал, инициирует и реализует крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта, призванные вывести на качественно новый уровень международное экономическое и торговое сотрудничество», - сказал он.

Реджепов отметил, что Туркменистан, будучи активным участником международной жизни, вносит достойный вклад в развитие сотрудничества в транспортной сфере на глобальном уровне. Вместе с тем страна выступает с рядом важных международных инициатив по актуальным вопросам современности на этом направлении, добавил он.

«В современных условиях сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе обретает особое значение как неотъемлемый фактор глобального устойчивого развития. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эта сфера является одним из ключевых сегментов мировой экономики, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей. Туркменистан занимает активную позицию в вопросах международного взаимодействия на данном направлении, в том числе в формате ООН, выдвигая конкретные инициативы и претворяя в жизнь совместно с зарубежными партнёрами масштабные инфраструктурные проекты по созданию транснациональных транзитно-транспортных коридоров», - сказал Реджепов.

Процесс строительства железной дороги Серхетабад-Тургунди

Реджепов напомнил, что 30 ноября 2017 года Туркменистан приступил к строительству новой железнодорожной линии от туркменской станции Серхетабат к афганскому городу Тургунди.

«Проект реализуется на основании подписанного железнодорожными ведомствами двух стран меморандума о взаимопонимании. Учитывая состояние линии от туркменской станции Серхетабат до афганского пункта Тургунди, её коренная модернизация означает, что данный участок будет построен заново, причем полностью за счет собственных средств Туркменистана. Туркменским строителям предстоит обустроить и сопутствующую инфраструктуру. Все это позволит повысить пропускную способность станции Тургунди, усилит её значение для товарооборота Афганистана, не имеющего выхода к морю», - сказал он.

По словам Реджепова, предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси в Анкару и до Стамбула.

Резолюция ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития»

Реджепов отметил, что одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, последовательно претворяемого в жизнь Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, является укрепление и расширение плодотворного многостороннего сотрудничества по стратегическим вопросам глобальной повестки дня, в том числе в транспортном секторе.