В Бакинском бульваре начался фестиваль «Зимняя сказка»

2017-12-30 17:53 | www.oxu.az | 6

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Национальном приморском парке Баку 30 декабря начался развлекательный фестиваль «Зимняя сказка», предназначенный для жителей и гостей нашей столицы, в частности, для детей. Фестиваль проходит при организационной поддержке администрации Бакинского бульвара в партнёрстве с Союзом азербайджанской молодежи.

Как сообщает Oxu.Az, в рамках фестиваля «Зимняя сказка» с 30 декабря по 3 января 2018 года в Бакинском бульваре каждый день с 13.00 до 18.00 герои мультфильмов будут ждать детей, в рамках фестиваля также будут выступать детские коллективы, танцевальные ансамбли, организованы развлекательные викторины.

Заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизли сообщил, что главная цель праздничной новогодней недели «Зимняя сказка» это доставить детям радость, организовать для малышей путешествие в добрый мир сказок.

В первый день праздничного мероприятия «Зимняя сказка» на Бакинском бульваре собрались более ста детей, вместе с родителями и туристами нашей столицы. После того как гостей фестиваля приветствовали сказочные персонажи, начались выступления детских коллективов. Дед Мороз и Снегурочка устроили хоровод вокруг новогодней елки.

Отметим, что мероприятие проходит на площадке, расположенной за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига.

A.M.

