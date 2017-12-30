Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend

2017-12-30 18:00 | www.trend.az | 6
Агентство международной информации (АМИ) Trend поздравляет Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новым, 2018 годом!
Коллектив агентства желает всем своим читателям, постоянным и новым, радостных событий в будущем году, новых горизонтов и перспектив, хорошего настроения!
За долгие годы развития азербайджанской прессы сформировались независимые средства массовой информации, значительно повысилось их влияние в международной информационной среде. Все это стало возможным благодаря стабильному и динамичному развитию Азербайджана, а также условиям, созданным в стране для СМИ.
АМИ Trend выражает благодарность своим партнерам - подписчикам, рекламодателям, постоянным посетителям сайта и нашим новым друзьям.