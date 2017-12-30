Показатели в сфере здоровья матери и ребенка в Азербайджане изменились в положительную сторону

2017-12-30 18:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, осуществляемым в соответствии с «Государственной программой охраны здоровья матери и ребенка», показатели в данной сфере изменились в положительную сторону, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Гюльмирза Поладов.

«В соответствии с международными критериями в этой сфере, применяемыми в нашей стране на протяжении трех лет, до сегодняшнего дня из 332 новорожденных весом менее 1000 граммов удалось спасти 111», - сказал Поладов.

Поладов отметил особую роль государственных программ, принятых в различных сферах здравоохранения, для повышения качества медицинских услуг, предоставляемых населению.