Поиски пропавших альпинистов продолжились сегодня

2017-12-30 18:23 | www.apa.az | 7

«Поиски пропавших альпинистов – 3 членов спортивного клуба «Гилавар», которые 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандыгы, продолжились и сегодня. Но, к сожалению, пока никаких результатов нет».

Об этом АПА заявил начальник штаба, созданного в Северном региональном центра МЧС в связи с поисково-спасательной операцией, полковник Шахин Мирзоев.

Он отметил, что территория ведения поиска очень большая: «Каждый день мы начинаем поиски в 6 часов утра. Учитывая погодные условия, мы приостанавливаем поиски в 18:00. Территория ведения поиска очень большая. Там есть такие места, где толщина снега достигает 8-10 метров. Мы с большим трудом проверяем эти территории. Но, к сожалению, пока никаких результатов нет. Мы продолжим поиски завтра в 6 часов утра».

Отметим, согласно поступившей 26 декабря на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС информации 23 декабря три члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – альпинисты Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и не вернулись, связь с ними была прервана. К поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

Руководит штабом глава Северного регионального центра МЧС, полковник Шахин Мирзоев.

Напомним, сегодня к поискам присоединились специалисты ANAMA.