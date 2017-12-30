В Санкт-Петербурге задержали мужчину, угрожавшего другому муляжом гранаты

2017-12-30 18:27 | www.trend.az | 7

Полицейские доставили в отдел полиции двух мужчин, один из которых угрожал другому муляжом гранаты в Петербурге, передает РИА Новости от представителя ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Произошел конфликт между двумя мужчинами в доме на проспекте Народного Ополчения. Один из них начал угрожать другому муляжом гранаты. Прибыли полицейские, которые обоих участников конфликта доставили в полицию", - сказал собеседник агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.