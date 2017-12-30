Вооруженный мужчина захватил отделение почты в Харькове

2017-12-30 18:30 | www.trend.az | 7

Вооруженный мужчина в маске захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял заложники девять взрослых и двух детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник областной национальной полиции Олег Бех.

"Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.