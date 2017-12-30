Лейла Алиева избрана президентом Федерации йоги Азербайджана

2017-12-30 18:40 | www.oxu.az | 6

Сегодня, 30 декабря, в Баку прошло заседание глав направлений Федерации йоги Азербайджана.

Как пережает Oxu.Az, был заслушан отчет о проделанной работе и состоялся обмен мнениями.

На заседании, участие в котором приняли деятели, способствовавшие популяризации йоги в Азербайджане, в частности – глава СГБ Мадат Гулиев, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, обладатель международного диплома по йоге, удостоенный титула Йога Широмани Эльчин Гулиев и другие представители йоги в Азербайджане, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была избрана президентом Федерации йоги Азербайджана.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана было проинформировано о сегодняшнем заседании Федерации йоги. Соответствующий отчет об избрании Лейлы Алиевой президентом Федерации йоги был направлен в Министерство молодежи и спорта.

Напомним, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева активно занимается популяризацией йоги в Азербайджане и нередко принимает участие в мероприятиях, посвященных пропаганде йоги. Так, Лейла Алиева приняла участие в мастер-классе по йоге, который прошел в Баку 24 декабря 2017 года.

Э.А.

