В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный новогодний вечер (ФОТО)

2017-12-30 18:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова прошел традиционный новогодний праздничный вечер.

В этот день в Филиале царила по-настоящему праздничная обстановка. С самого начала и до конца этого мероприятия все было очень ярким и красивым - в фойе играла музыка, у всех на лицах были улыбки, все светились от счастья и дружно провожали 2017-й и встречали 2018 год.

Студенты и преподаватели, собравшись за праздничными столами, весело отмечали праздник, фотографировались у ёлки, делали селфи, желали друг другу счастья и процветания, и, конечно же, хорошей учебы. Студенты с удовольствием фотографировались с преподавателями, что говорит о большом почтении молодежи к людям, которые стали их путеводной звездой в мир образования и высокой культуры. Ещё один год уже позади, и осталось совсем немного до наступления нового года, который принесет всем новые свершения и успехи, останется в памяти студентов и преподавателей своими яркими моментами.

На открытии праздничного вечера ректор Бакинского филиала МГУ академик Наргиз Пашаева тепло поздравила профессорско-преподавательский состав и студентов вуза с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым годом.

«На протяжении десяти лет мы в Бакинском филиале МГУ провожаем старый и встречаем новый год, провожаем выпускников и встречаем новых студентов. Мы с грустью прощаемся со студентами, посвятившими годы своей жизни обучению в нашем Филиале, но в то же время радуемся, что смогли воспитать культурных и образованных людей, которые достойно продолжат свой путь во благо процветания страны. В этот день хотелось бы пожелать преподавателям и студентам крепкого здоровья, веры в то, что силы никогда не покинут нас даже в минуты, когда нам казалось, что уже никак невозможно что-то доделать, исправить, начать сначала. Каждый год человек задумывается и эти мысли, может быть, бывают грустными, но еще чаще веселыми и радостными. Грустными от того, что эта радость когда-то была, но время прошло, и мы храним об этом лучшие воспоминания. Надежда всегда приносит человеку хорошее настроение и приходит туда, где ее ждут. Я хочу, чтобы в новом году оправдались все наши надежды: наши - как преподавателей и родителей, ваши - как студентов и воспитанников. Мы никогда не отделяем вас от родных детей – это наше искреннее отношение к вам. И мне очень грустно иногда видеть, когда у студентов появляются проблемы с обучением, сдачей экзаменов. Но в то же время призываю никого не грустить, так как на ошибках надо учиться и стараться больше их не повторять. Студенческие годы – замечательная пора, которая несравнима с другими периодами человеческой жизни. И это время дорогого стоит. Этот период, когда тебя окружают замечательные преподаватели, сокурсники, друзья, любимые книги, музыка, добрые люди, всегда остается в памяти даже по прошествии многих лет. Университет – это в первую очередь ваш родной очаг. Без вас нет смысла нашего существования, нет смысла приходить в вуз, работать, преподавать, то есть вы - главный источник нашей энергии и нашего стимула. Преподавателям также желаю крепкого здоровья, выражаю благодарность за выполнение ими высшей миссии образования и наставления молодого поколения. Пусть преподаватели всегда излучают свет и мудрость, несущие знания людям. Я также поздравляю большую группу московского коллектива МГУ, представленного в нашем Филиале. С огромным удовольствием хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и новых достижений ректору МГУ академику Виктору Антоновичу Садовничему, который достоин самых высоких слов. Отрадно отметить, что нас ценят, потому что у нас замечательный коллектив, прекрасные студенты и преподаватели. Одна известная мудрость гласит: «Прошлое прожито, будущее закрыто, настоящее даровано». Пусть всем нам в новом году будет даровано много света, радости и здоровья! Желаю всем благополучия, мира, терпения, трудолюбия, удачи, любви и всего прекрасного, что украшает жизнь любого человека», - сказала ректор Бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаева, чьи слова вызвали овации студентов и преподавателей.

После поздравительной речи академик Наргиз Пашаева приняла участие в церемонии награждения отличившихся студентов – гордости Филиала. Среди них Anchorмагистр 2 курса факультета прикладной математики Айгюль Гасанова, которая была отмечена почетным дипломом за лучший доклад на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2017», и студентка 4 курса экономического факультета Рена Джафарова – за 3 место на Международной олимпиаде по страхованию, которая проводилась в МГУ. В вузе особое внимание уделяется спорту и пропаганде здорового образа жизни. Специальным кубком была отмечена сборная команда по волейболу филологического факультета, занявшая 1 место на межфакультетском чемпионате по волейболу среди девушек.

Далее все студенты с удовольствием фотографировались с академиком Наргиз Пашаевой, поздравляли с праздником и обещали высоко держать имя Бакинского филиала МГУ. Фотографии, сделанные с Наргиз Пашаевой, навсегда останутся в памяти учащихся вуза, к которым она всегда относится с материнской заботой и вниманием, с большой любовью. И эта любовь взаимна! Ведь учащиеся по-настоящему искренне, всей душой и сердцем любят Наргиз ханум! Овации в ее честь стали ярким тому свидетельством!

Вечер также запомнился культурной программой, представленной студентами Филиала. Студент II курса химического факультета Хилал Сулейманов замечательно исполнил песню «Its now or never» из репертуара Элвиса Пресли, а студентка 1 курса физического факультета Сара Насирова поразила всех своим классическим вокалом во время исполнения арии Кармен «Хабанера». К исполнению вальса композиторов Девида Ньюмэна и Стефана Флаэрти «Once upon a December» учащимися II курса филологического факультета Лейлой Пашаевой и Айсель Мамедовой присоединились три пары студентов, которые грациозно станцевали под это произведение. Выступление прошло под овации студентов и преподавателей.

Праздник продолжился концертной программой с участием популярных исполнителей и студентов Филиала. Новогодний вечер удался на славу, как и весь прошедший год, который был насыщен знаменательными событиями.