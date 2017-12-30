Самолет Москва—Баку экстренно сел в Волгограде

2017-12-30 18:50 | www.oxu.az | 6
Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Баку, экстренно сел в Волгограде из-за случившегося у пассажира гипертонического криза.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта Волгограда Ярослав Зимин.
«В 12:44 мск самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва - Баку, совершил экстренную посадку в Волгограде. У одного из пассажиров случился гипертонический криз на фоне онкологического заболевания легких», - сказал Зимин.
По его словам, медики в настоящее время находятся на борту лайнера, где оказывают ему необходимую помощь.
Отмечается, что экстренно севший самолет вылетел в Азербайджан.