Pentagon’dan Türkiye’ye bir S-400 tepkisi daha

2017-12-30 20:11 | www.trend.az | 1

Rusya ve Türkiye’nin, S-400 savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin nihai anlaşmayı imzalamalarının ardından ABD’den tepki gelmeye devam etti.

İsminin verilmesini istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Sputnik’e demecinde, NATO sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, Türkiye’nin, ‘kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu’ savundu.

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye’nin ABD’den füze sistemleri almaya devam ettiğini de ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye’ye teslimatını hızlandıracaklarını kaydetti.

NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı, bu nedenle de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde uyarılar yapmıştı.