В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников (Обновлено)

2017-12-30 20:36 | www.trend.az | 7

Глава Службы безопасности Украины доложил президенту страны Петру Порошенко об освобождении из захваченного отделения почты в Харькове пяти заложников, среди них двое детей, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает РИА Новости.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщило, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. В полиции сообщили, что по не подтвержденной информации в отделении почты в заложниках может быть 9 взрослых и 2 детей.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал Цеголко в субботу в Twitter.

18:30 (GMT+4) Вооруженный мужчина в маске захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял заложники девять взрослых и двух детей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник областной национальной полиции Олег Бех.