ФСБ задержала организатора взрыва в магазине в Петербурге

2017-12-30 20:33 | www.apa.az | 6

Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что подозреваемого передали в Следственный комитет. С ним начали работать следователи, сейчас его допрашивают.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.