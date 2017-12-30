Президент UFC: Флойда Мэйвезера убьют в ММА

2017-12-30 20:56 | www.oxu.az | 6

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что Флойд Мейвезер может начать выступления по правилам ММА, об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

«Давайте проясним: Флойда убьют в ММА, и я думаю, что даже он это знает. Я очень откровенно говорю о своих планах прийти в бокс, я встречаюсь со всеми из мира бокса, и я также встречаюсь с командой Мейвезера», – приводит слова Уайта Boxing Scene.

Также президент UFC сообщил, что не воспринимает всерьез вероятность участия непобежденного американского боксера в крупнейшей в мире организации ММА.

«Он не говорит об этом. Я имею в виду, что это было бы сумасшествием. Очевидно, что это было бы громким событием и Флойд заработал бы много денег. Но я не думаю, что он хочет драться в октагоне».

Э.А.

