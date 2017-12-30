В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

2017-12-30 22:08 | www.trend.az | 5

Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек, говорится в заявлении Министерства, передает РИА Новости.

"Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки "Хасм" - вооруженного крыла террористической организации "Братья-мусульмане*", которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества", - говорится в заявлении.

В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.