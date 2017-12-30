Летевший из Грузии в Грецию самолет поразила молния

2017-12-30 22:57 | www.oxu.az | 5

В самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала ударила молния, передает Sputnik Грузия сообщение на странице Кутаисского международного аэропорта в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в субботу, когда самолет, выполнявший рейс W66401, подлетал к международному аэропорту Кавалы. Из-за удара молнии по корпусу воздушного судна экипаж борта был вынужден совершить посадку в аэропорту столицы Болгарии.

В Кутаисском аэропорту отметили, что обеспечат транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу.

Позже в том же аэропорту сообщили, что в 20:00 самолет благополучно достиг Кавалы.

Э.А.

