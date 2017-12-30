Все заложники в Харькове освобождены – ОБНОВЛЕНО

2017-12-30 23:01 | www.oxu.az | 8

Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины.

Как передаеи Oxu.Az об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

20:20

Неизвестный захватил заложников в здании почты по улице Шевченко в Харькове.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. O требованиях ничего не известно», - приводит его слова издание «Украинская правда».

В управлении Нацполиции города корреспонденту ТАСС сообщили, что в заложниках находятся 11 человек. «Известно, что внутри отделения насильно удерживается 11 человек, 9 взрослых и двое детей», - сказал собеседник. На вопрос о том, могло ли это быть ограбление отделения, о котором сообщили местные СМИ, в полиции сказали, что это «не исключено».

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в свою очередь сообщил, что мужчина вышел на связь. «Захвативший людей в отделении «Укрпочты» вышел на связь, но так и не сообщил о своих требованиях», - сказал он, уточнив, что полиция контактирует с ним по телефонам посетителей отделения.

«Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем», - добавил Бех. «Мы не знаем о том, какая у него взрывчатка и оружие», - сказал начальник полиции области. Он отметил также, что захвативший людей мужчина «ведет себя спокойно».

Правоохранители и спецслужбы создали оперативный штаб, на месте находится руководство местной полиции, а также медики, пожарные и взрывотехники.

Э.А.

