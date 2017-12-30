Удар авиабомбой по боевикам попал на видео

2017-12-30 23:25 | www.oxu.az | 6

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500 по объекту боевиков в сирийском городе аль-Латаминья.

Как передает Oxu.Az, ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Боеприпас был сброшен самолетом ВКС России.

КАБ-1500 — управляемая бомба массой около 1,5 тонны. Оснащается головками лазерного или телевизионного самонаведения, а боевая часть в зависимости от модификации может быть бетонобойной, фугасной (объемно-детонирующей) и просто фугасной. Снаряд способен пробить три метра железобетонных конструкций, либо 20 метров земли. Носители КАБ-1500 — Су-24М, Су-34 и Су-35.

Э.А.

