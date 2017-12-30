Эрдоган: “Инициаторами визового кризиса были США»

2017-12-30 23:36 | www.apa.az | 6

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что инициаторами визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, закончившегося на этой неделе, были США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Они (США — ред.) начали визовый кризис, и большое им спасибо, что сами его завершили. Мы не хотели визового кризиса. Теперь он закончился. Это то, что должно было случиться в любом случае", — заявил президент.

Эрдоган также выразил желание сотрудничать с США в Сирии так, как Турция это делает с Ираном и Россией. "Проблема в том, хотят ли США с нами сотрудничать", — сказал турецкий лидер.

Посольство США в Анкаре заявило в четверг о снятии всех ограничений на визовые услуги в связи с получением от Турции гарантий безопасности для сотрудников американских дипмиссий. В результате Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

Американская дипмиссия в октябре сообщила о приостановке выдачи неиммиграционных виз в дипмиссиях США в Турции. Посольство Турции в Соединенных Штатах ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В ноябре Турция возобновила выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме".