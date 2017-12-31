Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

2017-12-31 01:59 | www.trend.az | 5

Каталонский политик Карлес Пучдемон в своих новогодних "пожеланиях народу Каталонии" потребовал "политических переговоров" и "восстановления Мадридом правительства" региона, отлученного от власти после "провозглашения независимости" 27 октября, пишет Интерфакс.

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, (...) чтобы они восстановили (в своих полномочиях - ИФ) всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", - процитировал вечером в субботу записанное в Брюсселе выступление К.Пучдемона сайт газеты Le Soir.