В Ракке обнаружили два крупных захоронения жертв ИГ

2017-12-31 02:03 | www.apa.az | 6

Два крупных захоронения жертв массовых расправ террористов запрещенной в РФ группировки ИГ обнаружены в окрестностях сирийской Ракки. Как передает АПА со ссыолкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское агентство САНА.

По словам полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания. По данным агентства, среди жертв — "десятки военных и гражданские".

Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент проводятся раскопки на месте второго захоронения.