В Израиле вновь прошли массовые акции протеста против коррупции

2017-12-31 03:53 | www.apa.az | 6

Несколько тысяч человек приняли участие в очередных антикоррупционных акциях протеста по всему Израилю. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания "Гаарец", на акцию в Тель-Авиве пришло 2 тысячи человек. Участники столичной акции также выкрикивали требования отставки премьера страны Биньямина Нетаньяху, который в настоящий момент фигурирует в расследованиях случаев коррупции и злоупотребления доверием. Протесты также прошли в Иерусалиме, Хайфе и Афуле.

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подозревают в коррупционных преступлениях. Нетаньяху допрашивали уже семь раз.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру.