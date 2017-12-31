Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

2017-12-31 04:17 | www.trend.az | 6

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала в наступающем году совместно с Францией содействовать сплоченности Европейского союза и работать над решением проблем сообщества. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения к населению ФРГ, которое распространила в воскресенье пресс-служба немецкого кабмина, передает ТАСС.

"Будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы", - говорит она. По ее словам, необходимо, чтобы все 27 стран - членов ЕС проявляли сплоченность. "Этот вопрос будет решающим в ближайшие годы", - отмечает глава правительства ФРГ.

В частности, сообществу следует "защищать свои ценности" как внутри собственных границ, так и за их пределами, добавляет Меркель. По ее словам, делать это следует "солидарно и с уверенностью в своих силах".