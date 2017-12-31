Скончался народный артист Азербайджана Чингиз Садыхов

2017-12-31 06:01 | www.apa.az | 6

30 декабря в США скончался народный артист Азербайджана, выдающийся музыкант, талантливый пианист Чингиз Садыхов. Как передает АПА, об этом в соцсетях сообщил генеральный консул Азербайджана в Лос Анджелесе Намими Агаев.

Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. В 1946 году окончил школу для одарённых детей при консерватории, открытую Узеиром Гаджибековым (нынешняя школа имени Бюльбюля), затем Азербайджанскую государственную консерваторию. Учился в аспирантуре в Москвской государственной консерватории, после чего в 1953 году вернулся в Баку.

1953-71 гг. работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии. 1971-1981 гг. – директором Бакинской музыкальной школы №16, 1981-1990 гг. – художественным руководителем Творческого объединения «Азконцерт», 1991-1994 гг - профессором Бакинской музыкальной академии.

Работал с Рашидом Бейбутовым, аккомпанировал Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, Фидан и Хураман Касимовым и многим другим вокалистам.

С 1994 года проживал в Сан-Франциско. Выступал с концертами в более чем 40 городах США.

Бывший спикер Конгресса США Нэнси Пелози направила поздравительное письмо по случаю 80-летия Ч.Садыхова.

В 1959 году удостоен почетного звания Заслуженный артист, 1987 году – Народный артист.

В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен ордена «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.