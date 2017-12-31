Трамп рассказал об "исторических успехах" коалиции в Ираке и Сирии

2017-12-31 06:20 | www.trend.az | 5

Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны, передает РИА Новости.

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ*. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", — завил глава государства.