Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году

2017-12-31 08:17 | www.trend.az | 5

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в новогоднем обращении к президенту России Владимиру Путину заявил о готовности к укреплению политического и стратегического доверия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества, отмечает агентство.