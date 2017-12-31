Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

2017-12-31 09:06 | www.oxu.az | 6

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает Oxu.Az, азербайджанцы на протяжении тысячелетий проживали на исторической территории Азербайджана, внося большой вклад в мировую цивилизацию.

В результате войн, революций, военных конфликтов, идущих в мире различных общественно-политических процессов Азербайджан был расчленен, часть азербайджанцев была изгнана из родных земель, депортирована, разлучена друг с другом. Некоторые азербайджанцы в поисках работы или с целью получения образования покинули родную землю и обосновались в других странах.

Таким образом, азербайджанцы из исторических земель Азербайджана рассеялись по всему миру. В России, Украине, в других странах Содружества независимых государств, прибалтийских странах, Европе, Америке, странах Востока образовались азербайджанские общины.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками в более чем 70 странах мира. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, отстранив на второй план Новый год. День солидарности отмечают даже представители диаспоры, не являющиеся азербайджанцами, но родившиеся и выросшие в Азербайджане.

В 1993 году в соответствии с указом Президента Азербайджана 31 декабря объявлено Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и эта дата отмечается как праздник.

С.Б.

