Исторический год для азербайджанского транспорта: лидерство, доказанное на деле

2017-12-31 09:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уходящий 2017-й год можно охарактеризовать как весьма успешный для транспортно-логистической сферы Азербайджана. Решающую роль в этом сыграло особое внимание руководства страны к этой области экономики, которая имеет потенциал стать основным локомотивом развития ненефтяного сектора.

2017 запомнился рядом важных событий и тенденций. Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), продвижения в ходе реализации других крупных проектов, рост объема грузоперевозок по сравнению с прошлым годом, несмотря на сложную ситуацию в отрасли в мировом масштабе, большая работа по улучшению транспортной инфраструктуры и ситуации в общественном транспорте – ключевые из них.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс

Ввод в эксплуатацию БТК, безусловно, главное событие года. Торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялась 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, глав правительств Казахстана, Грузии, Узбекистана, а также делегаций Таджикистана и Туркменистана.

В тот же день по БТК был отправлен первый грузовой поезд. Он состоял из 32 контейнеров, груженых зерном. Поезд был отправлен из казахстанского Кокшетау 24 октября, а его конечным пунктом стал турецкий Мерсин.

Первая операция по грузовой перевалке на БТК состоялась на станции Ахалкалаки.

В ноябре Турция заявила, что готова начать строительство второго железнодорожного полотна в рамках коридора Баку-Тбилиси-Карс на своей территории.

Позднее в Баку был подписан протокол, который утвердил снижение тарифов на перевозки по БТК в следующем году. В декабре стали известны тарифы на грузовые перевозки между Азербайджаном и Турцией по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

В конце ноября по коридору был пущен первый грузовой поезд уже в обратном направлении – из Турции в Центральную Азию.

Проект получает великолепную и широкую прессу – о нем пишут СМИ в США, Южной Америке, Азии. В использовании БТК заинтересован целый ряд стран. О конкретном интересе говорится в Узбекистане, Пакистане, Беларуси, Афганистане, России и даже Нидерландах. В следующем году Азербайджан проведет презентацию потенциала БТК в Китае.

Главной целью в настоящее время является увеличение объема грузоперевозок с 6,5 до 17, затем до 25 и впоследствии до 50 миллионов тонн в год.

Транскаспийский транспортный маршрут (Восток-Запад)

В апреле ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и АО "Казахстанские железные дороги" создали совместное предприятие в сфере грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Также Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина могут создать совместное предприятие для внедрения принципа «единого окна» при обработке грузов, идущих по ТМТМ.

В июне Международная ассоциация ТМТМ в рамках заседания участников коридора в Астане подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией транспорта и коммуникаций Китая.

По итогам текущего года объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, как ожидается, составят не менее 1,3 миллиона тонн грузов.

В следующем году на перевозки по ТМТМ будут установлены новые конкурентоспособные тарифы. При этом план перевозок на 2018 год по ТМТМ утвержден на уровне более 3,5 миллиона тонн, при этом порядка 15 тысяч контейнеров планируется перевезти из Турции в направлении Казахстана, Центральной Азии и Китая. Также все железнодорожные администрации, порты Каспия и Черноморского бассейна устанавливают льготные привлекательные тарифы. К 2020 году же планируется достичь уровня 7-8 миллионов тонн грузов.

Также Международная ассоциация ТМТМ планирует расширить номенклатуру перевозимых грузов. Имеются планы в следующем году обеспечить перевозку 520 тысяч тонн нефтепродуктов, 350 тысяч тонн зерна, 364 тысячи тонн цветных металлов и 360 тысяч тонн угля из Казахстана по ТМТМ.

Кроме того, Международная ассоциация ТМТМ откроет представительство в Стамбуле.

"Север-Юг"

Проект "Север-Юг" в 2017 году также продвинулся довольно весомо. Ожидается, что в течение 2-3 лет он будет полностью запущен в эксплуатацию.

В марте был успешно запущен тестовый поезд через пограничный железнодорожный мост через реку Астарачай.