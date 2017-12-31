Скончался народный артист Азербайджана Чингиз Садыхов

2017-12-31 09:22 | www.oxu.az | 4

В субботу в США скончался выдающийся музыкант, талантливый пианист Азербайджана Чингиз Садыхов, передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Садыхов родился пятого апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в 1939-1946 годах в Бакинской десятилетней музыкальной школе, в группе талантливых детей. Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории, был учеником профессора Александра Гольденвейзера.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем творческого объединения «Азконцерт», организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии.

Садыхов был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана.

С.Б.

